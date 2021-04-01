Госбюджет за первый квартал перевыполнили на 5,7%

С начала года госбюджет по общему и специальному фондам перевыполнен на 5,7% с показателем в 251,5 млрд грн, однако расходы за первый квартал недовыполнили на 8,3%.

Об этом говорится в данных Госказначейства, пресс-служба Минфина.

Поступления в государственный бюджет в марте составляют 108,02 млрд грн, что на 8% выше плана на соответствующий период. Для сравнения, в 2020 году поступления за март составили 88,3 млрд грн, или на 22,4% меньше.

Так, поступления по общему фонду составили 94,8 млрд грн (+ 5,7% сверх плана), по специальному - 13,2 млрд грн (+ 27,5%).

В частности, налоговые органы обеспечили поступления 57,7 млрд грн в бюджет, или на 5,4% сверх плана. Среди налогов больше принесли налог на прибыль (24,7 млрд грн), на добавленную стоимость (12,9 млрд грн) и НДФЛ (10,7 млрд грн).

Таможенных платежей поступило на 8,6% больше плана марта, или 34,4 млрд грн. Из них 31,8 млрд грн - налог на добавленную стоимость.

Всего с начала года госбюджет перевыполнен на 5,7% с показателем в 251,5 млрд грн. По общему фонду поступления составили 219,7 млрд грн (+ 4,7% против плана).

Из них от налоговой поступило 128,7 млрд грн (+ 6,2% плана), от таможни - 83,4 млрд грн (+ 3,7%)

Поступления из Единого соцвзноса за этот период составили 76,6 млрд грн (+1%).

В то же время, роспись по расходам общего фонда госбюджета в первом квартале недовыполнен на 8,3% - они составили 253,8 млрд грн.

Госбюджет за этот период свели с дефицитом в 24,4 млрд грн. Заимствования в общий фонд составили 118,7 млрд грн, или 73,8% от плана только за счет внутренних заимствований.

Платежи по погашению государственного долга за январь-март 2021 составили 106,9 млрд грн (99,3% плана), платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн (96,8% плана).

Экономическая правда