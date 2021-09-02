Госбюджет за 8 месяцев перевыполнили на 4,1%, свели с дефицитом в 6 миллиардов

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Роспись государственного бюджета с января перевыполнена на 4,1% с доходами в 700 млрд грн, дефицит составляет 6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Результаты августа

В общий фонд поступило 118,6 млрд гривен, месячный план перевыполнен на 2% (2,4 млрд грн).

Госналоговая перевыполнила свой план на 3,1% и собрала 79,4 млрд грн (2,4 млрд грн). Больше всего собрано налога на прибыль предприятий (36,9 млрд грн) и налога на добавленную стоимость (15,3 млрд грн). НДФЛ и военного сбора собрано 11 млрд грн.

Единого социального взноса собрано 27,1 млрд грн.

Таможня в бюджет принесла 36,4 млрд грн, чем перевыполнила план на 0,4% (0,2 млрд грн). Из этой суммы 33,9 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,4 млрд грн - ввозной пошлины.

Выполнение за 8 месяцев

Поступления в общий фонд государственного бюджета за январь – август составляют 700 млрд грн с перевыполнением плана в 4,1% (27,7 млрд грн). Из них Государственная налоговая служба собрала 409,9 млрд грн (+ 5,4% плана), Таможня - 244,1 млрд грн (+3,5%).

Единого социального взноса собрано 221,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн превысило план Налоговой.

Расходы по общему фонду составили 717,1 млрд грн, или 91,6% от росписи. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось полноценно.

Государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн. В частности, по общему фонду - 13,3 млрд грн, что более как ввосьмеро меньше роспись. Плановый дефицит составляет 110,3 млрд гривен.

Заимствования

В то же время государство отстает от плана финансирования, который с начала года выполнен лишь на 72,4%. В общий фонд правительство заимствовало только 302,1 млрд грн.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 240,1 млрд грн, в частности 1,8 млрд долл и 418,1 млн евро.

Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн для дальнейшего их обмена на акции "Экспортно-кредитного агентства" ради его докапитализации.

Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, больше всего - 48,2 млрд грн (1,75 млрд долл) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%.

При этом, платежи по погашению государственного долга с начала года составили 283 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% плана).

Напоминаем:

Госбюджет за январь-июль 2021 год свели с дефицитом в 2,6 раза меньше плана (50,2 млрд грн), по поступлениям бюджет перевыполнен на 4,6%.

Экономическая правда