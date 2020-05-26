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Великобритания в июне откроет магазины и рынки

Вторник, 26 мая 2020, 09:40
 

Великобритания в июне вновь откроет магазины, универмаги и торговые центры, закрытые из-за пандемии коронавируса.

Об этом в понедельник объявил британский премьер Борис Джонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, с 1 июня все рынки под открытым небом и автосалоны могут снова работать, как только они смогут соответствовать правилам безопасности COVID-19.

Магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, и крытые рынки, как ожидается, смогут открыть свои двери с 15 июня.

Они смогут сделать это только после того, как завершат оценку рисков и убедятся, что справляются с ними, а также после соответствующих консультаций с представителями профсоюзов и работниками.

Джонсон стремится восстановить экономику, практически остановленную из-за карантина, но также опасается второй волны эпидемии, если меры будут ослаблены слишком быстро.

"На пути к восстановлению нашей страны делаются осторожные, но осознанные шаги", - заявил Борис Джонсон.

Великобритания на первом месте в Европе по числу умерших в связи с коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли почти 37 тысяч человек, более 260 тысяч заразились.

Напомним, Великобритания решила с 8 июня обязать всех въезжающих на территорию страны две недели оставаться на карантине.

Европейская правда

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Британия карантин коронавирус

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