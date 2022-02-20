В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei

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Британское правительство начало консультации по поиску механизмов полного запрета оборудования Huawei в сетях 5G до конца 2027 года.

Об этом пишут The Telegraph и The Register.

Отмечается, что предложения содержат просьбы к операторам полноволоконной широкополосной связи прекратить установку оборудования Huawei.

Британские телекоммуникационные поставщики уже начали исключать Huawei из сетей 5G Великобритании после заявления правительства в июле 2020 года.

Издание также напоминают о "Законе о телекоммуникациях", согласно которому правовые основы отказа от оборудования китайского производителя будут определяться по результатам консультаций правительства с представителями отрасли.

На консультации было выделено четыре недели.

При этом со стороны представителей отрасли в них участвуют поставщики услуг связи, а также Huawei.

До 28 января 2023 года оборудование компании должно быть удалено из ключевых узлов связи. До конца 2027 года - полностью исчезнуть из британской 5G-инфраструктуры.

В 2020 году Оливер Дауден из Департамента цифровых технологий, культуры, медиа и спорта заявил, что санкции США против Huawei привели к "значительным существенным" изменениям в способности компании поставлять товары на рынок Британии.

Он подтвердил, что закупка оборудования Huawei для постройки сетей 5G будет запрещена, и с 2027 года мобильные сети страны должны искоренить комплекты китайского поставщика из своей инфраструктуры 5G.

Huawei всегда отрицала, что ее оборудование содержит "бэкдоры" или что она подчинена правительству Китая.

Бэкдор – метод обхода стандартных процедур аутентификации, несанкционированный удаленный доступ к компьютеру, получение доступа к открытому тексту, оставаясь при этом незамеченным.

"Мы принимаем во внимание консультации с правительством и будем продолжать поддерживать наших клиентов в Великобритании с помощью нашего сетевого оборудования, признанного одним из самых безопасных и надежных в мире.

Политическое давление уже заставило правительство исключить Huawei из 5G, отложив его внедрение на несколько лет. Это же давление поставит под угрозу развертывание оптоволоконной широкополосной связи, неоправданно повышая затраты для бизнеса и семей", - говорится в позиции китайского гиганта.

Напомним:

Huawei отчитался о рекордном падении доходов на фоне санкций США.

В США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.

Экономическая правда