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В Уэльсе молодые будут платить два года по 1600 фунтов: детали эксперимента

Среда, 16 февраля 2022, 18:30 - Алексей Павлыш
 
getty images

Все жители Уэльса, которым в течение 12 месяцев исполнится 18 лет, смогут принять участие в правительственном эксперименте по выплате базового дохода.

Об этом пишет The Guardian.

Так, жители, которым исполнится 18 лет, 2 года будут получать по 1600 фунтов стерлингов в месяц в рамках эксперимента по выплате базового дохода.

В правительстве надеются, что это поможет поддержать наиболее уязвимое население и поддержать молодежь, которая начинает взрослую жизнь.

Там планируется, что пилотный проект будет длиться не менее трех лет - каждый участник будет получать базовый доход в размере 1600 фунтов стерлингов в месяц в течение двух лет со следующего месяца после их дня рождения.

Участники эксперимента могут устроиться на работу и получать зарплату при сохранении базового дохода.

Начало эксперимента запланировано на лето – на программу правительство потратит 20 млн фунтов стерлингов: по 5 млн на первый и последний годы эксперимента и 10 млн – во второй год.

По словам представителя правительства, базовый доход будет облагаться налогом стандартной ставкой налога на прибыль в 20%.

Bloomberg оценивает, что в эксперименте смогут принять около 500 человек.

Экономическая правда

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деньги Британия

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