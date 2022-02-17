Британия хочет избавиться от "золотых" воз в борьбе с отмыванием российских денег

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Британия готовится к отмене "инвесторских" виз, которые могут получить состоятельные иностранцы, чтобы сражаться с отмыванием российских средств.

Об этом сообщает Financial Times, BBC.

Страна начала пересматривать визовую политику несколько лет назад после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Угроза вторжения РФ в Украину активизировала эти обсуждения.

"Золотые" визы планируют отменить в ближайшие недели, отмечает BBC. Такие визы могут получить богатые иностранцы и их семьи, способные инвестировать более 2 миллионов фунтов в Британию.

Виза также позволяет получить вид на жительство – чем больше инвестиций, тем быстрее. Такую возможность ввели в 2008 году, и с тех пор россиянам выдали 14,5 тысячи "золотых" виз.

В то же время правила ужесточились в 2015 году, и с тех пор иностранцы должны предоставить источник происхождения своих средств, а с 2019 года – иметь британский банковский счет.

Ранее организация Transparency International выяснила, что недвижимость стоимостью более 5 млрд долларов была приобретена "сомнительным" средством. Из этой суммы пятая часть поступила из России.

При этом более 700 оффшорных компаний, владеющих недвижимостью в Британии, принадлежали россиянам.

Напоминаем:

Британия подготовила пакет санкций в случае, если Россия прибегнет к широкомасштабному наступлению и готова отрезать агрессора от своих финансовых рынков.