Нацпрограмма восстановления мостов охватит 1,3 тысячи сооружений и будет стоить 3 миллиарда долларов

Национальная программа восстановления мостов за 5 лет охватит 1385 сооружений и будет стоить 28 миллиардов гривень. В целом для обновления всех мостов (около 16 тысяч) понадобится 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщают президент Владимир Зеленский и глава Укравтодора Александр Кубраков.

"Есть запланированная большая программа, на которую я сейчас ищу - и это моя ответственность - еще 3 млрд долл. Это все мосты нашей страны", - сказал Зеленский во время пресс-конференции в среду.

"Во время пресс конференции Зеленский анонсировал разработанную нами Национальную программу восстановления мостов. Программа рассчитана на 5 лет и должна охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения.

Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, мост в Алексеевке должен будет восстановлен в первую очередь", - комментирует Кубраков.

Напомним:

20 мая утром в селе Алексеевка Днепропетровской области под грузовым автомобилем провалилась в воду секция моста через залив Каховского водохранилища. Вместе с мостом в воду упала задняя часть грузовика.

Экономическая правда