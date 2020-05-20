Нацпрограма відновлення мостів коштуватиме 3 мільярда доларів

Національна программа відновлення мостів за 5 років охопить 1385 споруд і коштуватиме 28 мільярдів гривень. Загалом на відновлення всіх мостів (близько 16 тисяч) знадобиться 3 мільярда доларів.

Про це повідомляють президент Володимир Зеленський та голова Укравтодору Олександр Кубраков.

"Є запланована велика програма, на яку я нині шукаю - і це моя відповідальність - іще 3 млрд дол. Це всі мости нашої країни", - сказав Зеленський під час прес-конференції в середу.

"Під час пресконференції Зеленський анонсував розроблену нами Національну програму відновлення мостів. Програма розрахована на 5 років та має охопити 1 385 штучних споруд на дорогах державного та місцевого значення.

Вже в цьому місяці ми плануємо розпочати втілення програми на перші 30 мостів. Звісно, що міст у Олексіївці має буде відновлено у першу чергу" – коментує Кубраков.

Нагадуємо:

20 травня вранці у селі Олексіївка Дніпропетровської області під вантажним автомобілем провалилася в воду секція мосту через затоку Каховського водосховища. Разом з мостом в воду впала задня частина вантажівки.

Економічна правда





