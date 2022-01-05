Укравтодор за год отдал на обслуживание долгов рекордные 15 миллиардов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2021 году произвело разных выплат на сумму 42,47 миллиарда гривень. Выплаты по кредитам составили 14,91 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные государственного портала "Spending.gov.ua" о казначейских проплатах, сообщает издание "Наші гроші".

Укравтодор перечислил из госбюджета субвенции местным бюджетам на 27,18 млрд. грн. Эти средства предназначены для финансирования ремонтов, тендеры на которые проводят местные госадминистрации.

Выплаты по кредитам ЕБРР, МБРР, ЕИБ и долговым обязательствам по ОВГЗ составили 14,91 млрд грн. Это самая большая сумма за последние годы.

Ежегодно на эти цели тратили около 5-6 млрд. грн. В 2018 году – 5,34 млрд грн, в 2019 – 6,77 млрд грн, в 2020 году – 5,35 млрд грн.