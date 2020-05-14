Зеркаль возглавила защиту "Нафтогаза" по делам против РФ и "Газпрома"

Экс-заступник главы МИД, а ныне советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств "Нафтогаза" в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации.

Об этом "Европейской правде" сообщили в четверг в департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

Новые обязанности Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы "Нафтогаз".

"Направление, за который я отвечаю в Нафтогазе, крайне важное и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится", - прокомментировала Зеркаль.

В 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России.

Зеркаль ушла из МИД в декабре 2019 года, после чего была назначена советником председателя правления "Нафтогаза".

Европейская правда