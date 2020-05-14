Объемы незаконных рубок деревьев уменьшились на 34% — Гослесагентство

За 1 квартал 2020 года объемы незаконных рубок деревьев в Украине сократились на 34%.

Об этом в Facebook сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

Информацию об увеличении незаконных рубок он назвал фейковой.

В ведомстве считают, что уменьшения объемов незаконных рубок удалось достичь благодаря: совместной деятельности Госэкоинспекции, Гослесагентства и Министерства внутренних дел, реализации необработанной древесины исключительно через электронные аукционы и подключения большинства лесхозов и заповедников к электронной системе оборота древесины.

"Убежден, если не будет спроса на незаконную древесину, тогда отпадет вопрос незаконных рубок. Сейчас готовится законопроект, который, в частности введет ответственность за покупку "дерева без бирки" и сертификацию изделий из украинской древесины", - добавил Заблоцкий.

Экономическая правда