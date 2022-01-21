ЕС обжаловал в ВТО российские экспортные ограничения на древесину

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Европейский Союз запросил консультации с Россией во Всемирной торговой организации по поводу экспортных ограничений, введенных Москвой на изделия из древесины.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Экспортные ограничения состоят в значительном повышении экспортных пошлин на определенные изделия из древесины и резком сокращении числа пунктов пересечения границы, через которые может осуществляться экспорт изделий из дерева.

"Российские ограничения наносят большой вред деревообрабатывающей промышленности ЕС, которая зависит от экспорта из России, и создают значительную неопределенность на мировом рынке древесины. ЕС неоднократно безуспешно взаимодействовал с Россией с тех пор, как Москва объявила об этих мерах в октябре 2020 года. Они вступили в силу в январе 2022 года", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что Россия обязалась в ВТО применять экспортные пошлины по ставкам не более 13% или 15% для определенных объемов экспорта. Отменив эти тарифные квоты, Россия теперь применяет экспортные пошлины по гораздо более высокой ставке 80% и, таким образом, не придерживается своих обязательств по законодательству ВТО.

Россия сократила количество пунктов пересечения границы, через которые осуществляется экспорт древесины в ЕС, с более чем 30 до одного (Луттия, Финляндия). Запрещая использование существующих пунктов пересечения границы, технически способных обрабатывать такой экспорт, Россия нарушает принцип ВТО, запрещающий такие ограничения.

Консультации являются первым шагом в процедурах ВТО по урегулированию споров. Если они не приведут к удовлетворительному решению, ЕС может потребовать, чтобы ВТО создала комиссию для принятия решения по этому вопросу.

Напомним, Украина решила подать запрос на консультации с Европейским Союзом в связи с введенными Польшей ограничениями для транспортировки товаров украинскими перевозчиками в ЕС.

Детальнее об этом читайте в статье: "Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом"