Блокчейн и Big data для сохранения лесов

Бути конкурентним для бізнесу означає не лише вміти адаптуватися до змін та складно прогнозованих викликів, а й не боятися стати першопрохідником у галузі.

Застарілі підходи, з якими продовжує жити економічний сектор, потребують оновлення та актуалізації відповідно до 17 цілей сталого розвитку ООН.

Це необхідно і для загального процвітання, і для власного. Українському бізнесу нікуди від цього не подітися: якщо він хоче мати "завтра" в нашому глобалізованому світі, потрібно йти в ногу із загальносвітовими тенденціями.

Мова йде про впровадження у виробничий та управлінський процеси низки інновацій: VR та AR (віртуальна та доповнена реальність), роботизації та автоматизації, Big data, штучного інтелекту та біотехнологій.

Відповідальне споживання береже ліс

Власне, саме здоровий прагматизм допоможе досягти "Глобальних цілей", змінивши лінійну економіку на циклічну – економіку замкнутого циклу.

Циклічна економіка концентрується на відповідальному споживанні, безвідходності ресурсів. Відходи стають сировиною для нової продукції, тобто повторно приносять вигоду та одночасно не шкодять довкіллю.

Якщо ми хочемо бути конкурентними на ринку ЄС, то більшість відходів виробництва має йти на переробку. Керуючись принципами циркуляційної економіки, можна застосовувати метод каскадного використання деревини. Він дозволяє заощадити викопне паливо і зменшити викиди парникових газів.

Цей метод передбачає, що з первинної сировини спочатку виробляють меблі, а потім їх перетворюють на нову продукцію, подрібнивши та спресувавши в ДСП.

У реальному промисловому масштабі каскадне використання досі перебуває в зародковому стані, оскільки необхідні логістичні й технологічні процеси ще не широко доступні. Однак перспективи є. Як показує дослідження, так деревина використовується на 46% ефективніше порівняно з одноразовим використанням.

У 2019 році в рамках "Європейського зеленого курсу" була схвалена "Нова лісова стратегія ЄС до 2030 року". Вона пропагує найбільш прийнятне для клімату та біологічного різноманіття лісове господарювання, необхідність сталого використання деревини, заохочує використання циркулярної економіки.

Одним із маркерів, за яким можна визначити, чи відповідає компанія принципам сталості, є FSC-сертифікація. FSC – міжнародна неурядова організація, яка підтримує екологічне та соціально відповідальне управління лісами.

Здобувши цей сертифікат, бізнес підтверджує, що сировина надходить з FSC-сертифікованих лісів, ланцюги постачання якої можна простежити. Сучасні технології суттєво полегшують процес отримання та підтвердження сертифіката.

Блокчейн для боротьби з тіньовим лісом

Технологія блокчейн може бути корисною і для FSC, адже пов’язані з лісом ланцюги постачання досі покладаються на паперову документацію, яка дає широкі можливості недоброчесним учасникам для фальсифікацій.

Протягом останніх двох років організація випробовує можливості блокчейну для підтвердження транзакцій. Україна та Китай перші у світі долучилися до тестування проєкту з відстеження руху деревини за допомогою блокчейну.

Пілотні випробування FSC Blockchain Beta тривають з 2021 року. Програма була зосереджена на ланцюгах постачання в країнах, які мають високий ступінь ризику. Участь у тестуванні взяли підприємства, яким важливо показати, що завдяки прозорості ймовірність подібних проблем можна мінімізувати.

Завдяки підвищеній безпеці даних і можливості відстеження транзакцій після запуску програми вдасться зменшити адміністративне навантаження та вартість сертифікації для підтвердження ланцюгів постачання.

Блокчейн здатний мінімізувати похибки, допущені людьми, які вносили інформацію в рамках системи FSC без запиту утримувачів сертифікатів на розміщення конфіденційної ділової інформації на централізованих серверах або загальнодоступних технологічних платформах.

Використання цієї технології забезпечить передавання конфіденційної ділової інформації і дозволить гарантувати користувачам доступність даних, які адресовані лише для них. Крім того, підвищиться рівень цілісності системи FSC.

World Forest ID – важливий інструмент, який FSC використовує для підтвердження походження деревини в ланцюгах постачання.

Ця технологія дозволяє ідентифікувати деревину, використовуючи лише зразок волокна за породою та місцем заготівлі. Тепер можна перевірити походження деревини та впевнитися, що вона не заготовлена, наприклад, у пралісах.

Одним з пріоритетів консорціуму World Forest ID є збір зразків деревини, зокрема, у FSC-сертифікованих лісах, для створення бази даних. До речі, площа таких лісів у січні 2021 року сягнула 230,1 млн га.

База даних стане основою для проведення тестів на ідентифікацію деревини. Для цього будуть використовуватися ізотопна, ДНК- та масспектрометрія. Сучасні криміналістичні методи дозволять унеможливити продаж деревини з пралісів або небажаних територій, наприклад, з чорнобильської зони відчуження.

FSC впроваджує ще один інноваційний інструмент – використання геоданих. Це дозволяє проводити глибшу оцінку ситуації в галузі й оптимізувати процеси.

За допомогою Landsat (міжнародний проєкт із створення фото з супутників) вдалося відстежити вплив незаконного видобутку бурштину на порушення екосистем лісів та пов’язані з цим проблеми для довкілля на півночі України.

Досвід роботи аудиторських служб під час локдауну показав, що ГІС-інструменти дозволяють зробити аудит більш ефективним. Частину роботи можна виконати дистанційно, зосереджуючись на елементах, які неможливо контролювати та аналізувати автоматично (наприклад, умови праці співробітників).

FSC розробила власний ГІС-портал. Поки що він доступний лише для аудиторів, та невдовзі планується зробити його відкритим для всіх учасників лісової галузі, бізнесів, екологів, активістів. Інформацію з порталу можна буде поєднувати з актуальними супутниковими даними і перевіряти підозрілі ділянки лісів.

Програма надає доступ до геопросторових даних щодо втрат лісового покриву, незайманих лісових ландшафтів, заповідних територій, земель корінних народів і громад, водотоків, даних про межі сертифікованих лісових територій.

У процесі запуску перебуває важливий елемент для роботи ГІС-порталу – FSC on the Map. Це геопросторова платформа, яка збирає дані про межі FSC-сертифікованого лісу, добровільно надані власниками лісів або їх користувачами.

Карта дозволяє завантажити межі лісу на портал FSC, щоб переглянути конкретну межу лісу та накласти на неї інформацію, яка може зацікавити, наприклад, втрати та збільшення лісу, землі корінних народів та заповідні угіддя.

Ці інструменти не замінять державний контроль чи аудит, але пришвидшать позитивні зміни. Енергію для розвитку отримають лісова галузь і бізнеси з інших секторів, а це інвестиції та нові можливості для відповідальних підприємств.