Обсяги незаконних рубок дерев зменшились на 34% — Держлісагентство

Андрій Заблоцький

За 1 квартал 2020 року обсяги незаконних рубок дерев в Україні зменшились на 34%.

Про це у Facebook повідомив голова Держлісагентства Андрій Заблоцький.

Інформацію про збільшення незаконних рубок він назвав фейковою.

У відомстві вважають, що зменшення обсягів незаконних рубок вдалося досягти завдяки спільній діяльності Держекоінспекції, Держлісагентства та Міністерства внутрішніх справ, реалізації необробленої деревини виключно через електронні аукціони та підключення більшості лісгоспів та заповідників до електронної системи обігу деревини.

"Переконаний, коли не буде попиту на незаконну деревину, тоді відпаде питання незаконних рубок. Зараз готується законопроект, який зокрема запровадить відповідальність за купівлю "дерева без бирки" та сертифікацію виробів з української деревини", - додав Заблоцький.

Економічна правда