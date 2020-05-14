В правительстве рассказали, как будут открывать пассажирское сообщение

Пассажирское сообщение будет восстанавливаться в три этапа. Пассажиры и персонал транспорта будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

На первом этапе министерство планирует запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск в работу железной дороги: курсирования до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего следования категории "Интерсити" и "Ночной экспресс".

Второй этап позволит межобластные и международные автоперевозки, запустит все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа- и железнодорожное сообщение, а также и сезонные поезда.

"До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса.

Работаем с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными", - пишет Криклий.

Пассажиры и персонал транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты, будет осуществляться температурный скрининг и дезинфекция транспортных помещений (аэропорты, вокзал, автостанции).Количество пассажиров ограничат: для автотранспорта - в пределах мест для сидения.

Экономическая правда