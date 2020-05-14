В уряді розповіли, як відкриватимуть пасажирське сполучення
Пасажирське сполучення буде відновлюватися у три етапи. Пасажири і персонал транспорту будуть зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту.
Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі.
На першому етапі міністерство планує запуск міського транспорту (крім маршрутних таксі) та приміського (в межах одного району), а також запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск у роботу залізниці: курсування до 50% електричок у години пік, запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії "Інтерсіті" та "Нічний експрес".
Другий етап дозволить міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустить всі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних.
На третьому етапі пропонується відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення, а також і сезонні поїзди.
"До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу.
Працюємо з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними", - пише Криклій.
Пасажири і персонал транспорту зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, здійснюватиметься температурний скринінг і дезінфекція транспортних приміщень (аеропорти, вокзал, автостанції).
Кількість пасажирів обмежать: для автотранспорту - в межах місць для сидіння.
Економічна правда
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