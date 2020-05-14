Курс валют на 14 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
14 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;
Евро - 28,83 - 28,86 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,94 гривни. Евро покупают по 28,65 гривни, продают по 29,10 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,99 гривни, евро - 28,82 - 28,91 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 14 мая на уровне 26,69 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни за евро (на 13 мая - 29,08 гривни).
Экономическая правда
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