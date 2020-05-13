Twitter разрешил своим сотрудникам работать из дома всегда

Руководство соцсети Twiiter не откроет свои офисы раньше сентября и уже разрешило своим сотрудникам работать из дома всегда.

Источник: заявление руководителя отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи, "Buzzfeed News"

Дословно: "Twitter был одной из первых компаний, которые начали работать в домашней модели из-за COVID-19, но мы не ожидаем, что станем одними из первых, кто вернется в офис.

Мы имели уникальную возможность быстро реагировать и позволять людям работать из дома, учитывая наш акцент на децентрализации и поддержке распределенной рабочей силы, способной работать из любой точки мира.

Последние несколько месяцев доказали, что мы можем делать эту работу. Поэтому если наши сотрудники находятся в такой роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать делать это вечно, мы сделаем это.

Если нет, наши офисы тепло примут их, с некоторыми дополнительными мерами предосторожности, когда мы почувствуем, что возвращение безопасно".

Детали: В Twitter заявили, что откроют офисы, когда и если сотрудники захотят вернуться.

"За редким исключениями офисы не откроются до сентября". Но даже когда руководство решит открыть офисы, они не вернутся к прежнему формату. Будут меры предосторожности.

До сентября также не будет деловых поездок, за редким исключениями.

Не будет и никаких личных мероприятий компании до конца 2020 года.

Планы на 2021 год будут сформированы в конце этого года.

"Buzzfeed News" сообщил, что гендиректор Twitter Джек Дорси 12 мая отправил сотрудникам электронное письмо с сообщением, что им будет разрешено постоянно работать из дома, даже после того, как пандемия коронавируса пройдет.

Некоторые задания, требующие физического присутствия, такие как обслуживание серверов, по-прежнему требуют участия сотрудников.

Предыстория:

Twitter призвал своих сотрудников работать из дома в начале марта, так как коронавирус начал распространяться в США. Несколько других технологических компаний сделали то же самое, включая Microsoft, Google и Amazon.

Руководитель отдела кадров Twitter Дженнифер Кристи уже говорила, что компания никогда не будет прежней в структуре своей работы и вряд ли вернется к офисному формату.

Джек Дорси объявлял о намерении компании работать "распределенно" еще до появления нового вируса, но пандемия вынудила компанию сдвинуть сроки.

Всего у Twitter 35 офисов по всему миру, в том числе центральный в Сан-Франциско, а также отделения в Лондоне, Сингапуре и Дели.

Несколько других компаний, такие как Facebook и Google, также позволили своим командам работать отделено до конца 2020 года.

Украинская правда