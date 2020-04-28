1 мая Wizz Air возобновит рейсы с Вены в европейские города

В пятницу 1 мая венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновит рейсы в европейские города из аэропорта Вены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Первые самолеты отправятся в Дортмунд, Эйндховен, Салоники, Лиссабон и Осло. В течение месяца список расширят Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия.

Перечень направлений может быть скорректирован из-за изменений в ограничениях на поездки.

Австрийское правительство во вторник сняло ограничения на выезд из страны с 1 мая.

Авиакомпания заявила, что борта дезинфицируются каждую ночь, а персонал обучен выявлению и работе с зараженными пассажирами.

Во время регистрации и посадки будут приняты "физические меры" для поддержания дистанции.

В минувшие выходные Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из аэропорта Лутон в Лондоне более чем на дюжину направлений, большинство из них в Румынию.

В мае авиакомпания также планирует вылеты из Будапешта в Мадрид и Берлин.

Напомним, Молдова с 15 мая может возобновить регулярные коммерческие рейсы, поскольку чрезвычайное положение, скорее всего, продолжать не будут.

Литва может возобновить авиасообщение 10-15 мая.

Европейская правда