1 травня Wizz Air відновить рейси з Відня до європейських міст
У п'ятницю 1 травня угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відновить рейси до європейських міст з аеропорту Відня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.
Перші літаки вирушать до Дортмунда, Ейндховена, Салонік, Лісабона і Осло. Протягом місяця список розширять Рим, Мілан, Тенеріфе і Валенсія.
Перелік напрямів може бути "скоректований" через швидкі зміни в обмеженнях на поїздки.
Австрійський уряд у вівторок зняв обмеження на виїзд з країни з 1 травня.
Авіакомпанія заявила, що борти дезінфікуються щоночі, а персонал навчений виявленню і роботі з зараженими пасажирами.
Під час реєстрації і посадки будуть вжиті "фізичні заходи" для підтримки дистанції.
У минулі вихідні Wizz Air оголосила про відновлення рейсів з аеропорту Лутон в Лондоні на понад дюжину напрямків, більшість з них до Румунії.
У травні авіакомпанія також планує вильоти з Будапешта до Мадрида і Берліна.
Нагадаємо, Молдова з 15 травня може відновити регулярні комерційні авіарейси, оскільки надзвичайний стан, швидше за все, продовжувати не будуть.
Литви може відновити авіасполучення 10-15 травня.
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