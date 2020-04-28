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1 травня Wizz Air відновить рейси з Відня до європейських міст

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:24
 

У п'ятницю 1 травня угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відновить рейси до європейських міст з аеропорту Відня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online

Перші літаки вирушать до Дортмунда, Ейндховена, Салонік, Лісабона і Осло. Протягом місяця список розширять Рим, Мілан, Тенеріфе і Валенсія. 

Перелік напрямів може бути "скоректований" через швидкі зміни в обмеженнях на поїздки.

Австрійський уряд  у вівторок зняв обмеження на виїзд з країни з 1 травня. 

Авіакомпанія заявила, що борти дезінфікуються щоночі, а персонал навчений виявленню і роботі з зараженими пасажирами. 

Під час реєстрації і посадки будуть вжиті "фізичні заходи" для підтримки дистанції.

У минулі вихідні Wizz Air оголосила про відновлення рейсів з аеропорту Лутон в Лондоні на понад дюжину напрямків, більшість з них до Румунії. 

У травні авіакомпанія також планує вильоти з Будапешта до Мадрида і Берліна.

Нагадаємо, Молдова з 15 травня може відновити регулярні комерційні авіарейси, оскільки надзвичайний стан, швидше за все, продовжувати не будуть. 

Литви може відновити авіасполучення 10-15 травня.

Європейська правда

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