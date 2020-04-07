Правительство запустит оплату "коммуналки" для пенсионеров по телефону

Кабинет министров намерен в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов", – сказано в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В правительстве также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн сервисы.

Напоминаем:

С 6 апреля Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Им разрешено покидать место жительства в качестве исключения для посещения магазинов и аптек, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.

Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.

Экономическая правда