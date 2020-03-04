Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьер-министра
Среда, 4 марта 2020, 17:30
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
Напоминаем:
4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
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