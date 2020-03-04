Все разделы
Укр / Рус

Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьер-министра

Среда, 4 марта 2020, 17:30
 

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Напоминаем:

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Читайте также: Кто такой Денис Шмыгаль, которого прочат на место Гончарука

Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о новых министрах

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!