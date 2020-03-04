Зеленський запропонував Шмигаля на посаду прем'єр-міністра
Середа, 4 березня 2020, 17:30
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Дениса Шмигалья прем'єр-міністром України.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Текст постанови на сайті Верховної Ради на даний час відсутній.
Нагадаємо:
4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.
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