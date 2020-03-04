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Зеленський запропонував Шмигаля на посаду прем'єр-міністра

Середа, 4 березня 2020, 17:30
 

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Дениса Шмигалья прем'єр-міністром України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Текст постанови на сайті Верховної Ради на даний час відсутній.

Нагадаємо:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.

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