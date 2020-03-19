Карантин: 4 поезда Киев-Пшемысль вывезут украинцев из Польши

В течение 20 марта 2020 года "Укрзализныця" осуществит вывоз граждан Украины с Пшемысля 4 поездами класса "Интерсити +", которые вследствие карантина, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Так, уже назначены и 20 марта с Пшемысля в Киев отправятся поезда:

№715 / 716 - 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта)

№709 / 710 (отправление с Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26)

№705 / 706 - 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17)

№717 / 718 (отправление с Пшемысля в 02:30, прибытие в Киев в 11:32).

В Пшемысль поезда отправятся без пассажиров. Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.Билеты на указанные поезда можно купить только онлайн.

Напомним:

Министерство инфраструктуры предлагает выделить из резервного фонда государственного бюджета 4,16 миллиона долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175-ми нерегулярными авиарейсами.

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Что делать гражданам Украины, которые не успели вернуться до 17 марта, можно прочитать по этой ссылке.

Экономическая правда