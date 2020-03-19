Карантин: 4 поїзди Київ-Пшемисль вивезуть українців з Польщі
Протягом 20 березня 2020 року Укрзалізниця здійснить вивіз громадян України із Пшемисля 4 поїздами класу "Інтерсіті+", які внаслідок карантину, не мають змоги самостійно перетнути кордон.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Так, вже призначені й 20 березня із Пшемисля у Київ вирушать поїзди:
- №715/716 – 706/705 (відправлення із Пшемисля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня)
- №709/710 (відправлення із Пшемисля о 10:18, прибуття до Києва о 19:26)
- №705/706 - 716/715 (відправлення із Пшемисля о 13:10, прибуття до Києва о 22:17)
- №717/718 (відправлення із Пшемисля о 02:30, прибуття до Києва об 11:32)
У Пшемисль поїзди вирушать без пасажирів. Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.
Квитки на вказані поїзди можливо купити тільки онлайн.
Нагадуємо:
З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.
Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.
Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.
Економічна правда
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