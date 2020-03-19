Всі розділи
Укр / Рус

Карантин: 4 поїзди Київ-Пшемисль вивезуть українців з Польщі

Четвер, 19 березня 2020, 12:53
 

Протягом 20 березня 2020 року Укрзалізниця здійснить вивіз громадян України із Пшемисля 4 поїздами класу "Інтерсіті+", які внаслідок карантину, не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Так, вже призначені й 20 березня із Пшемисля у Київ вирушать поїзди:

  • №715/716 – 706/705 (відправлення із Пшемисля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня)
  • №709/710 (відправлення із Пшемисля о 10:18, прибуття до Києва о 19:26)
  • №705/706 - 716/715 (відправлення із Пшемисля о 13:10, прибуття до Києва о 22:17)
  • №717/718 (відправлення із Пшемисля о 02:30, прибуття до Києва об 11:32)

У Пшемисль поїзди вирушать без пасажирів. Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.

Квитки на вказані поїзди можливо купити тільки онлайн.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури пропонує виділити з резервного фонду державного бюджету 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175-ми нерегулярними авіарейсами. 

З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

карантин Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Великі супермаркети скорочують години роботи через обмеження громадського транспорту 19 березня 2020, 11:49
Зеленський підписав закони про підтримку бізнесу в умовах боротьби з коронавірусом 18 березня 2020, 15:52
"Стратегічний продукт": чому "Алло" не закриватиме магазини на карантин 18 березня 2020, 15:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!