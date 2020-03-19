Карантин: 4 поїзди Київ-Пшемисль вивезуть українців з Польщі

З 17 березня Україна зупинила міжнародне пасажирське сполучення, зокрема, авіарейси, залізничне та пасажирське автобусне сполучення.

Обмеження на кордоні України будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію із поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде прийняте інше рішення.

Що робити громадянам України, які не встигли повернутись до 17 березня, можна прочитати за цим посиланням.