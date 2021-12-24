Из "красной" зоны на днях выйдут последние две области – Минздрав

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Волынская и Запорожская области, единственные оставшиеся в "красной" зоне, в ближайшие дни выйдут из этого уровня эпидемической опасности.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Рада", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ляшко: "Последние две области – Волынская и Запорожская – вышли за индикаторами из "красного" уровня эпиднебезопасности. Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которое рассмотрит ситуацию.

И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области из "красного" уровня эпиднебезопасности".

Украинская правда