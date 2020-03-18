Эвакуация украинцев из-за границы будет стоить госбюджету 4,2 миллиона долларов — Криклий

Министерство инфраструктуры предлагает выделить из резервного фонда государственного бюджета 4,16 миллиона долларов для эвакуации 35,5 тысяч украинцев 175-ми нерегулярными авиарейсами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мининфраструктуры рассчитало потребность в средствах на осуществление мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки авиатранспорта на нерегулярной основе ... общая сумма, которую предлагается выделить из резервного фонда государственного бюджета 4,16 миллиона долларов", - сообщил Криклий.

"Это подразумевает эвакуацию 35 тысяч 479 граждан 175-ми рейсами", - отмечает министр инфраструктуры.

Соответствующее предложение Мининфраструктуры внесено пунктом в протокол заседания правительства, отметил глава КМУ Денис Шмыгаль.

Прямая речь Шмыгаля: "Предложение будут обработано в течение одного дня с вынесением на рассмотрение Кабмина, вероятно, внеочередного".

Напомним:

С 17 марта Украина остановила международное пассажирское сообщение, в частности, авиарейсы, железнодорожное и пассажирское автобусное сообщение.

Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято иное решение.

Что делать гражданам Украины, которые не успели вернуться до 17 марта, можно прочитать по этой ссылке.

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Экономическая правда