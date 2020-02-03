Производители "зеленой" энергии обратились к Зеленскому с просьбой остановить давление

Производители "зеленой" энергетики пожаловались на давление со стороны Нацрегулятора, который не пересматривает тарифы, и правительство, которое не обнародует последний вариант "зеленого" тарифа.

Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

"На протяжении нескольких последних месяцев украинскую энергетику лихорадит от поспешно введенной новой модели рынка. На рынке создан искусственный дефицит средств, а за произведенную электроэнергию перед производителями не рассчитываются своевременно, накапливая большую задолженность", - говорится в письме.

По словам ассоциации, регулятор (НКРЕКП) не пересматривает тарифы, чтобы стабилизировать расчеты, а правительство и комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не обнародуют последний вариант будущих изменений относительно размера "зеленого" тарифа.

Отмечается, что большое количество игроков рынка ВИЭ имеют займы в государственных банках, а также в Европейском банке реконструкции и развития.

"В государственных банках есть все возможности объявлять компании неплатежеспособными и забирать имущество только потому, что органы центральной власти прямо нарушают предоставленные ими ранее гарантии?", - говорится в письме.

Вместе с тем, правительство не утверждает пятилетний план квот на строительство новой генерации.

"Наша отрасль является абсолютно открытой, привлекая ежегодно тысячи новых участников и точно не является врагом Украины. Мы понимаем необходимость болезненных изменений и вынуждены идти на потери миллионов долларов, вложенных в девелопмент новых проектов.

Но мы никогда не согласимся на уничтожение отрасли, которую создавали тяжелым трудом на протяжении 11 лет в угоду финансово-промышленным группам, контролирующим традиционную энергетику и медиа".

В письме отмечается, что за последние 11 лет в возобновляемую энергетику было инвестировано около 10 млрд евро, две трети из которых - за последние годы.

Напомним, в Укрэнерго заявляют, что не могут сделать выплаты домохозяйствам по "зеленому" тарифу из-за проблем в регуляторных правилах энергосистемы, оператор энергорынка должен выплатить облэнерго 774 млн грн, хотя в его тариф на передачу заложено 137 млн грн.