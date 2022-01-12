Рост тарифа "Укрэнерго" на 10% закроет проблему расчетов с "зеленой" генерацией – ОП

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Замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу в сторону увеличения окончательно закроет проблему расчетов с производителями зеленой электроэнергии.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"НКРЭКУ имеет основания пересмотреть тариф "Укрэнерго". Я не ожидаю, что тариф "Укрэнерго" изменится еще более чем на 4-5 коп. Это незначительно для конечного потребителя, но окончательно закроет проблему финансового баланса на рынке зеленой энергетики", - считает Шурма.

По его словам, до сих пор Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), формировала тариф на передачу исходя из соответствующей нормы, предусматривающей оплату 20% стоимости зеленой электроэнергии из бюджета, но с принятием бюджета на 2022 год, отменившем ее действие, получило право скорректировать тариф.

Замглавы ОП добавил, что тариф "Укрэнерго" необходимо увеличить примерно на 10%, чтобы обеспечить выплаты в полном объеме.

"Текущую цену на электроэнергию и уже утвержденный тариф (345,64 грн/МВт-ч без НДС - ред.) в принципе достаточно, чтобы на 90-95% сбалансировать рынок зеленых", - сказал он.

Шурма добавил, что считает решенной проблему с накоплением долгов перед зеленой генерацией за счет выпущенных "Укрэнерго" евробондов, назвав при этом несистемными "определенные исключения".

Замглавы ОП отметил, что сейчас идет отработка будущих механизмов поддержки зеленой генерации, чтобы она развивалась без дополнительной финансовой и технической нагрузки на энергосистему.

"За три-четыре месяца будут презентации таких моделей, сейчас идет активная работа над этим с привлечением практически всего сообщества энергорынка", - резюмировал он.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную из альтернативных источников.