Курс валют на 21 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

21 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,44 - 24,46 гривни;

Евро - 26,43 - 26,45 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,27 - 24,48 гривни. Евро покупают по 26,19 гривни, продают по 26,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,31 - 24,37 гривни, евро - 26,33 - 26,44 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 24,48 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни (на 20 февраля - 26,49 гривни).

Экономическая правда