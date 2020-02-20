Гривня укрепилась к доллару и евро
Четверг, 20 февраля 2020, 20:05
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 24,48 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни (на 20 февраля - 26,49 гривни).
Напоминаем:
20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49.
20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46.
Экономическая правда
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