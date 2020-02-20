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Гривня укрепилась к доллару и евро

Четверг, 20 февраля 2020, 20:05
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 21 февраля на уровне 24,48 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни (на 20 февраля - 26,49 гривни).

Напоминаем:

20 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,47 - 24,49.

20 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,46.

Экономическая правда

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