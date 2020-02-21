Курс валют на 21 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,44 - 24,46 гривні;

Євро – 26,43 - 26,45 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,27 – 24,48 гривні. Євро купують по 26,19 гривні, продають по 26,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,31 - 24,37 гривні, євро - 26,33 - 26,44 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 20 лютого - 26,49 гривні).

Економічна правда