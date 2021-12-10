Гривня на закрытии межбанка резко укрепилась
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 – 26,92 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,90 - 26,92 гривни;
Евро – 30,36 – 30,38 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00-27,05 гривни. Евро покупают за 30,37 гривни, продают за 30,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,02 – 27,11 гривни, евро – 30,47 – 30,62 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,10 гривни.
10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
Экономическая правда
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