Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,44 - 24,45 гривні;

Євро – 26,40 - 26,41 гривні;

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні на 18 лютого встановлений на рівні 24,44 гривні за долар.

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.

Економічна правда