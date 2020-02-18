Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро
Вівторок, 18 лютого 2020, 17:10
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,45 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,44 - 24,45 гривні;
Євро – 26,40 - 26,41 гривні;
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні на 18 лютого встановлений на рівні 24,44 гривні за долар.
18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.
Економічна правда
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