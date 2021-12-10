Курс валют на 10 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

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10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,03 - 27,05 гривни;

Евро – 30,53 – 30,55 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97-27,17 гривни. Евро покупают по 30,36 гривни, продают по 30,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 – 27,11 гривни, евро – 30,47 – 30,62 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,10 гривни.

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Экономическая правда