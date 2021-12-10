Гривня снова растет – официальный курс
Пятница, 10 декабря 2021, 19:35
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,45 грн (на 10 декабря – 30,68 гривни).
Напоминаем:
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 – 26,92 гривни.
10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua