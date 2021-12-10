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Гривня снова растет – официальный курс

Пятница, 10 декабря 2021, 19:35
 
фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,02 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,45 грн (на 10 декабря – 30,68 гривни).

Напоминаем:

10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,90 – 26,92 гривни.

10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Экономическая правда

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