Мобильный оператор lifecell запустил мобильный кошелек Paycell для Android-устройств.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Интерфакс-Украина.

С помощью Paycell можно: создать электронный кошелек, пополнить электронный кошелек банковской картой, проверить баланс, просмотреть историю транзакций, оплатить более тысячи сервисов онлайн, перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек, отправить запрос о перечислении средств другим пользователям Paycell, а также быстро перевести деньги с помощью QR-кода.

Приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android.

При этом зарегистрированные абоненты lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, могут совершать оплату услуг через кошелек с баланса мобильного счета.

В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua, его сохраненные карты будут отображаться в приложении Paycell.

"Платежи с помощью Paycell защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами в области защиты платежей", - отмечается в сообщении.

Напомним:

Как сообщалось, ранее lifecell планировал запустить сервис мобильных денег Paycell, позволяющий получать физическую дебетную карточку системы "Простир" от банка "Восток" в июне 2019 года.

В октябре 2018 года Нацбанк Украины выдал "дочке" lifecell лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета.

lifecell зарегистрировал дочернюю финкомпанию ООО "Пэйселл" в 2017 году.

ООО "лайфселл" (lifecell) - третий по количеству абонентов мобильный оператор в Украине.

Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "лайфселл".