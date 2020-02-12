Еще один оператор сделал "Дію" доступной без тарификации

С 12 февраля украинский оператор мобильной связи Lifecell предоставляет абонентам к приложению государственных услуг онлайн "Дія" без тарификации.

Об этом сообщается на Telegram канале проекта "Дія".

Доступ к государственным услугам для абонентов Lifecell будет доступен при условии, если на счету есть хотя бы 1 копейка и 1 мб трафика.

Напомним:

6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ведущие мобильные операторы уже заверили, что не будут тарифицировать абонентов при использовании приложение онлайн. В частности, пресс-служба "Киевстар" сообщила, что с 6 февраля не тарифицирует передачу данных для приложения "Дія".



По состоянию на 10 февраля приложение государственных услуг "Дія" за 4 суток загрузили 1 047 403 раза опередив Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

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