Все разделы
Укр / Рус

Антимонопольщики оштрафовали lifecell по жалобе "Киевстар"

Среда, 15 декабря 2021, 17:55
 
lifecell

Антимонопольный комитет оштрафовал оператора телекоммуникаций "Лайфселл" на 10,47 миллиона гривен за распространение ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении услуг.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Решение было принято по делу, начатому по заявлению другого мобильного оператора – "Киевстар", которое пожаловалось на недобросовестную рекламу конкурента.

Антимонопольный комитет установил, что в разные периоды рекламной кампании Лайфселл некорректно обосновывал использование утверждений в своей рекламе.

"На основе анализа собранных данных Комитет пришел к выводу, что распространение обманчивой информации относительно "лидерства" в отдельных видах услуг без надлежащего обоснования и с использованием технической терминологии могло предоставить ООО "Лайфселл" неправомерных преимуществ и поставить компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами" ", – отмечают в АМКУ.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

мобильная связь ТЭК Lifecell Киевстар

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Так 5G мы не построим". Президент "Киевстара" о запуске связи нового поколения в Украине, интернете на автодорогах и доступе населения к 4G 1 декабря 2021, 09:45
Huawei представила новые смартфон, смарт-часы и беспроводные наушники 21 октября 2021, 19:50
Google представила новые смартфоны Pixel 20 октября 2021, 10:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!