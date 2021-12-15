Антимонопольщики оштрафовали lifecell по жалобе "Киевстар"

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Антимонопольный комитет оштрафовал оператора телекоммуникаций "Лайфселл" на 10,47 миллиона гривен за распространение ложной и неточной информации о лидерстве в предоставлении услуг.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Решение было принято по делу, начатому по заявлению другого мобильного оператора – "Киевстар", которое пожаловалось на недобросовестную рекламу конкурента.

Антимонопольный комитет установил, что в разные периоды рекламной кампании Лайфселл некорректно обосновывал использование утверждений в своей рекламе.

"На основе анализа собранных данных Комитет пришел к выводу, что распространение обманчивой информации относительно "лидерства" в отдельных видах услуг без надлежащего обоснования и с использованием технической терминологии могло предоставить ООО "Лайфселл" неправомерных преимуществ и поставить компанию в более выгодное положение по сравнению с конкурентами" ", – отмечают в АМКУ.

Экономическая правда