Мобільний оператор lifecell запустив мобільний гаманець Paycell для Android-пристроїв.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, передає Інтерфакс-Україна.

За допомогою Paycell можна створити електронний гаманець, поповнити електронний гаманець банківською карткою, перевірити баланс, переглянути історію транзакцій, оплатити понад тисячу сервісів онлайн, переказати кошти на банківську картку або будь-який інший електронний гаманець, направити запит про перерахування коштів іншим користувачам Paycell, а також швидко переказати гроші за допомогою QR-коду.

Застосунок Paycell доступний для абонентів усіх операторів, які користуються смартфонами з операційною системою Android.

При цьому зареєстровані абоненти lifecell, які обслуговуються за індивідуальними тарифними планами на умовах передоплати, можуть здійснювати оплату послуг через гаманець із балансу мобільного рахунку.

У разі, якщо користувач уже має свій кабінет на oplata.lifecell.ua, його збережені картки відображатимуться в застосунку Paycell.

"Платежі за допомогою Paycell захищені технологією 3D Secure і здійснюються відповідно до міжнародних стандартів у сфері захисту платежів", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, раніше lifecell планував запустити сервіс мобільних грошей Paycell, що дозволяє отримувати фізичну дебетову картку системи "Простір" від банку "Восток" у червні 2019 року.

У жовтні 2018 року Нацбанк України видав "дочці" lifecell ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку.

lifecell зареєстрував дочірню фінкомпанію ТОВ "Пейселл" у 2017 році. ТОВ "Лайфселл" (lifecell) - третій за кількістю абонентів мобільний оператор в Україні. Компанія Turkcell (Туреччина) володіє 100% акцій ТОВ "Лайфселл".