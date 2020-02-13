Всі розділи
Укр / Рус

lifecell запустив мобільний гаманець Paycell

Четвер, 13 лютого 2020, 15:10
 

Мобільний оператор lifecell запустив мобільний гаманець Paycell для Android-пристроїв.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії, передає Інтерфакс-Україна.

За допомогою Paycell можна створити електронний гаманець, поповнити електронний гаманець банківською карткою, перевірити баланс, переглянути історію транзакцій, оплатити понад тисячу сервісів онлайн, переказати кошти на банківську картку або будь-який інший електронний гаманець, направити запит про перерахування коштів іншим користувачам Paycell, а також швидко переказати гроші за допомогою QR-коду. 

Застосунок Paycell доступний для абонентів усіх операторів, які користуються смартфонами з операційною системою Android. 

При цьому зареєстровані абоненти lifecell, які обслуговуються за індивідуальними тарифними планами на умовах передоплати, можуть здійснювати оплату послуг через гаманець із балансу мобільного рахунку.

У разі, якщо користувач уже має свій кабінет на oplata.lifecell.ua, його збережені картки відображатимуться в застосунку Paycell. 

"Платежі за допомогою Paycell захищені технологією 3D Secure і здійснюються відповідно до міжнародних стандартів у сфері захисту платежів", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, раніше lifecell планував запустити сервіс мобільних грошей Paycell, що дозволяє отримувати фізичну дебетову картку системи "Простір" від банку "Восток" у червні 2019 року.

У жовтні 2018 року Нацбанк України видав "дочці" lifecell ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку.

lifecell зареєстрував дочірню фінкомпанію ТОВ "Пейселл" у 2017 році. ТОВ "Лайфселл" (lifecell) - третій за кількістю абонентів мобільний оператор в Україні. Компанія Turkcell (Туреччина) володіє 100% акцій ТОВ "Лайфселл".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Lifecell

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ще один оператор зробив "Дію" доступною без тарифікації 12 лютого 2020, 19:12
5G будуть півроку демонструвати в 6 містах України 6 листопада 2019, 11:22
Мобільні оператори прийшли до консенсусу, що дозволить покрити 4G всю Україну 8 серпня 2019, 18:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!