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Украинские мобильные операторы заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси

Суббота, 26 февраля 2022, 19:44

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети "Vodafone Украина" заблокирована", - сообщила PR-директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

В "Киевстаре" агентству также сообщили об отключении возможности регистрации в своей сети абонентов из России и Беларуси.

Аналогичное решение принял и оператор lifecell.

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Lifecell Vodafone Киевстар

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