Украинские мобильные операторы заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси
Суббота, 26 февраля 2022, 19:44
Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Возможность регистрации абонентов России и Беларуси в сети "Vodafone Украина" заблокирована", - сообщила PR-директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан.
В "Киевстаре" агентству также сообщили об отключении возможности регистрации в своей сети абонентов из России и Беларуси.
Аналогичное решение принял и оператор lifecell.
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