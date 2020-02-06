Начало работать приложение госуслуг-онлайн "Дія"

Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщается на презентации проекта.

С сегодняшнего дня приложение можно загрузить в App Store и Google Play.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что в будущем будет возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

"Цель правительства - 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг - уже в 2020 году.... ТОП-50 услуг, по которым больше всего обращений - будут оцифрованы уже в этом году (а это регистрация ЧП, юрлиц, Е-малютка, услуги для перевозчиков и строителей, услуги для владельцев авто)", - написал он в своем Telegram-канал.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в цель власти сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона и интернета.

"..В том числе - голосовать на президентских, парламентских или местных выборах. Это наша мечта, и мы это сделаем. Это вызов амбициозный, но достижимый ", - заявил он во время презентации проекта.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Президент Владимир Зеленский поздравил приложение государственных онлайн-услуг "Дія" с релизом и заявил, что Украина стала третьей страной в Европе, которая имеет подобный сервис, отдельно он отметил, что на разработку не были потрачены государственные средства.

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

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