Ще один оператор зробив "Дію" доступною без тарифікації

З 12 лютого український оператор мобільного зв'язку Lifecell надає абонентам доступ до додатку державних послуг онлайн "Дія" без тарифікації.

Про це повідомляється на Telegram каналі проєкту "Дія".

Доступ до державних послуг для абонентів Lifecell буде за умови, якщо на рахунку є хоча б 1 копійка та 1 мб трафіку.

Нагадаємо:

6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступний для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Провідні мобільні оператори країни вже запевнили, що не тарифікуватимуть абонентів під час користування застосунком в онлайні. Зокрема, прес-служба "Київстар" повідомила, що з 6 лютого не тарифікує передачу даних для додатку "Дія".

Станом на 10 лютого додаток державних послуг "Дія" за 4 доби завантажили 1 047 403 рази випередивши Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp

Читайте детальніше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку