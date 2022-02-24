В "Дие" будут недоступны некоторые документы – Федоров

В сервисе Дия не будут доступны некоторые документы и услуги.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

"Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые реестры. Временно не будут доступны некоторые документы и услуги. Всё это делается в целях безопасности. Приложение и портал работают стабильно", – сообщил министр.

Экономическая правда