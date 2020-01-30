Офис привлечения инвестиций в поиске "инвестнянь": кто может ней стать

Директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак заявил, что ведомству понадобятся дополнительные люди на должность пресональных менеджеров для инвесторов - "инвестнянь".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Нам действительно надо будет усиливать наши кадры и, я надеюсь, что мы действительно получим все те ресурсы, которые нам нужны", – заявил Билак.

Билак уточнил, что, по его информации, в настоящее время готовится законопроект, который должен узаконить эту инициативу с ее реализацией на базе UkraineInvest, однако затруднился дать другие детали из-за незнания конкретных договоренностей.

По его мнению, речь идет о функции облегчения пути инвесторов в реализации ими крупных инвестпроектов, по сути – это усиление как раз созданного для этой цели UkraineInvest.

"Мы фактически выполняем такую роль уже три года. Меня радует то, что сейчас это будет на очень весомом, соответствующем уровне – общегосударственном: при поддержке президента, премьер-министра. Это правильно, и это очень важный шаг, который может помочь инвесторам", – сказал глава UkraineInvest.

Кого ищут?

Билак добавил, что офису нужны будут дополнительные люди. Он отметил, что отбор ведется среди работников частного сектора, особенно из крупных консалтинговых и юридических фирм, из сферы гостиничного бизнеса – "людей, которые понимают, что такое услуги, что такое клиенты, что такое потребители и как правильно к ним относиться".

"Нам всегда не хватает людей и ресурсов, я думаю, что этот вопрос решится… Он (UkraineInvest) будет выполнять те же функции, но сейчас ищем инвесторов нового масштаба в новых сферах", – сказал Билак.

Комментируя критику инициативы "инвестнянь", глава UkraineInvest назвал ее преждевременной. "Давайте мы будем дальше работать в усиленном режиме, так как умеем, так, как мы знаем, а мы всегда работаем так, чтобы инвесторы были довольны. Я надеюсь и я ожидаю, что они будут еще более удовлетворены после этого", – подчеркнул Билак.

Напомним:

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника. По словам президента, этот советник (или "инвестиционная няня") должен будеть знать 5 языков, и быть на связи 24/7.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.