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Зеленский надеется на увеличение товарооборота с Израилем до 2 миллиардов долларов

Пятница, 24 января 2020, 11:09

 

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.

Источник: пресс-служба офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться.

Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов".

Детали: Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.

Зеленский отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

Президент сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.

Напомним:

До этого Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент, который накануне не попал на Всемирный форум памяти Холокоста, зачитал израильском премьеру обращение по поводу Холокоста.

Украинская правда

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Израиль Зеленский Украина

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