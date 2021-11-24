Израильские компании заинтересованы в сотрудничестве в сфере орошения – Минагро

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3 израильских компании - NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim и Rivulis - заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в сфере реализации совместных проектов в сфере ирригации и водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики по итогам встречи министра Романа Лещенко с представителями израильских ирригационных компаний: NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim и Rivulis.

"Основная цель встречи – обсуждение реализации совместных проектов в сфере ирригации и водоснабжения.

Представители кампаний заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. NaanDanJain Irrigation Ltd, Netafim и Rivulis имеют технологическое лидерство в производстве систем орошения в мире и большой опыт работы в более чем 120 странах", - говорится в сообщении.

Лещенко презентовал представителям компаний дорожную карту ирригационной реформы в Украине.

По его словам, в Украине утверждена Стратегия орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года.

Министр добавил, что в ближайшее время ожидается принятие во втором чтении законопроекта №5202-д "Об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель", который "активизирует развитие орошения в Украине и ускорит инвестиции в частный сектор АПК".

В министерстве добавили, что стороны обменялись данными и договорились о ряде следующих встреч для обсуждения планов возможного сотрудничества.

Напомним:

Сообщалось, что Израиль изучает возможность участия в проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).

Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.

Аграрный комитет ВР рекомендовал принять во 2 чтении и в целом в редакции комитета законопроект по мелиорации земель и создании объединения водопользователей (№5202-д).

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Экономическая правда