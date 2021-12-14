Цена войны. Сколько война стоит Израилю и во сколько она обойдется нам

Факт залишається фактом, війна банкрутує країни. Навіть Ізраїль, яка часто стає прикладом для багатьох країн, п'ятдесят років тому ледве не збанкрутіла.

І тепер після кожного загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту постає питання: скільки коштує безпека єврейській державі, оточеній арабськими країнами та чи вистачить країні ресурсів протистояти ворогові.

Війну можуть дозволити собі не всі країни. Вже не кажучи про облогу. Війна висмоктує життя. Зневоднює економіку та не залишає їй жодного шансу.

Адже всі кошти, які б мали спрямуватися на сталий розвиток країни, витрачаються на армію, спецслужби та відновлення руйнувань.

Реальна ціна війни

Рівень затрат на сектор безпеки та оборони в Україні досягла рівня майже 6% від ВВП. Бюджет Міністерства оборони України у 2022 році запланований на рівні 133,488 млрд гривень (у 2021 році — 116,22 мільярда гривень).

В Ізраїлі ж ця цифра в рази перевершує ті витрати, що несемо ми. Зараз офіційний воєнний бюджет становить приблизно 5% ВВП, але протягом року він традиційно збільшується ще більш ніж на 1% ВВП внаслідок додаткових витрат на спецслужби, а в неспокійні роки через непередбачені витрати на воєнні операції — навіть більше.

Однак, разом з прихованими витратами на мобілізацію ресурсів — людських, земельних тощо — цифра роздувається до 13% ВВП, який зараз становить 400 млрд доларів на рік. Тобто це 5-7% річного обігу всієї ізраїльської економіки.

Водночас на піку конфлікту з арабським світом у 1970-х оборона коштувала Ізраїлю 30% ВВП. І це було вдвічі більше за витрати на охорону здоров'я, освіту та соціальну підтримку населення загалом.

Тож війна — це дорого і вона "зжирає найбільший шмат економіки". І нам треба бути готовими, що у випадку війни, скорочуватимуться усі бюджетні витрати. Різати будуть все: від безкоштовних ліків у лікарні, до підручників для наших дітей.

Приховані витрати на війну

Конфлікти мають приховану ціну, стримують розвиток бізнесу, туризму й торгівлі, відвертають людський капітал та відлякують інвесторів.

Останнє навіть не рахується за витрати на війну, хоча в бізнесі часто кажуть "втратив можливість — витратив її". Словом, це означає, що війна б’є по ключових секторах економіки і збільшує ризики для потенційних інвесторів.

У нашому випадку, для інвестора в Україні усі ризики помножуються на два через корупцію у судовій, правоохоронній системі.

Чи реальна допомога Америки? США дають гроші переважно на закупівлю американської ж зброї.

У 2020 році Ізраїль витратив на оборону 16,6 млрд доларів, сюди входять 3,3 млрд американської допомоги.

Тобто це 19,8% всього оборонного бюджету, однак, повторюся, ці гроші повертаються в американську економіку.

Тож реальна допомога умовна, хоча для України можуть зробити й виключення.

Найбільша втрата для країни

Як бізнесмен, я в першу чергу пишу про цифри та витрати. Та не варто забувати про те, що найбільша ціна за війну, яку платить держава — це життя своїх громадян, які боронять її кордони.

І найголовніше! ​​Кількість жертв у війнах Ізраїлю вже й складно порахувати. Загальна кількість людських втрат у війні в Україні, становить 42 500-44 500 (дані зібрані у період з 14 квітня 2014-го до 30 червня 2021 року). З початком нової ескалації кількість жертв може становити в кілька разів більше.

Тож, миру нам!