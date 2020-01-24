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Зеленський сподівається на збільшення товарообігу з Ізраїлем до 2 мільярдів доларів

П'ятниця, 24 січня 2020, 11:09
 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном заявив, що імплементація угоди про зону вільної торгівлі між країнами може збільшити товарообіг до 2 мільярдів доларів.

Джерело: пресслужба офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися.

 Переконаний, що подальшому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року Угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів".

Деталі: Окрім двосторонніх відносин між країнами, президенти поговорили про Голокост.

Зеленський зазначив, що у цій жахливій катастрофі за часів нацистського терору в Україні було знищено понад мільйон євреїв і більш як чотири мільйони українців та представників інших національностей.

Президент повідомив, що у 2020 році в Україні планується почати розбудову Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Він має включати український музей Голокосту та меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру.

Нагадаємо: 

До того Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Президент, який напередодні не потрапив на Всесвітній форум пам’яті Голокосту, зачитав ізраїльському прем’єру звернення з приводу Голокосту.

Українська правда

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Ізраїль Зеленський Україна

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