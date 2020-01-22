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Государственные конюшни и свинофермы отдадут в частные руки – премьер

Среда, 22 января 2020, 09:20
 

Премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с представителями государственных заявил, что непрофильные активы госкомпаний будут отданы в частный сектор.

Источник: Алексей Гончарук

Прямая речь: "Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции".

Детали: Гончарук также отметил, что Фонд государственного имущества должен "выстраивать способы привлечения инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны".

Что предшествовало: 21 января Гончарук также поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Украинская правда

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свинина аграрии

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